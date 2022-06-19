Журналист НХЛ: вернитесь на 1 раунд, чтобы найти пример камбэка «Тампы» в такой ситуации

Эксперт, журналист официального сайта НХЛ Ник Котсоника поделился мнением о шансах «Тампа-Бэй Лайтнинг» выиграть финальную серию Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» (0-2).
«Списывайте „Лайтнинг“ со счетов на свой страх и риск. Они выиграли 11 серий в плей-офф подряд, нужно вернуться только на один раунд назад, чтобы найти пример того, как они совершили камбэк, выиграв серию в подобной ситуации. Они проиграли первую и вторую игры финала Восточной конференции «Нью-Йорк Рейнджерс» в „Мэдисон Сквер Гарден“ с общим счётом 4:9, а затем выиграли четыре встречи подряд. Они идут 7-1 дома в плей-офф.
»Тампа" не может позволить себе быть самодовольными, думая, что раз они сделали это раньше, то и снова. «Колорадо» доказали, что могут поставить их на колени, заставлять ошибаться и полностью контролировать игру. Они одержали семь побед в семи матчах текущего плей-офф на выезде", — написал Котсоника.
- 19 июня 2022
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