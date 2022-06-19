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Яковенко: поддерживаю идею ФХР по изменениям в чемпионате

Яковенко: поддерживаю идею ФХР по изменениям в чемпионате
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Бывший тренер «Спартака» и менеджер нескольких клубов КХЛ Андрей Яковенко поддержал идею ФХР и сказал, что для развития нашего хоккея необходимы реформы.

«Хоккей в Европе стремительно развивается, и мы не должны отставать. Поэтому поддерживаю идею ФХР по изменениям в чемпионате. Сейчас, когда нас отстранили от международных матчей, нам необходимо поднять уровень своего чемпионата. Думаю, все согласятся со мной, что лет восемь-десять назад звёзд в нашей Лиге было намного больше. Те же чехи Гашек и Ягр, или вернувшиеся в Россию Яшин и Радулов — они были визитной карточкой лиги.

Кого сейчас можно назвать и считать звездами? Нужно растить своих ребят, воспитывать новое поколение. Шаги и усилия, которые прикладывает федерация, нужно ценить. Я прекрасно помню, как в НХЛ для зрелищности и популяризации даже отменяли красную линию. В нашем хоккее произошёл застой, из которого необходимо выбираться», — сказал Яковенко в интервью «Чемпионату».

Реформа от ФХР выглядит намного адекватнее наивных идей равенства. КХЛ стоит попробовать Реформа от ФХР выглядит намного адекватнее наивных идей равенства. КХЛ стоит попробовать
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