Яковенко: поддерживаю идею ФХР по изменениям в чемпионате

Бывший тренер «Спартака» и менеджер нескольких клубов КХЛ Андрей Яковенко поддержал идею ФХР и сказал, что для развития нашего хоккея необходимы реформы.
«Хоккей в Европе стремительно развивается, и мы не должны отставать. Поэтому поддерживаю идею ФХР по изменениям в чемпионате. Сейчас, когда нас отстранили от международных матчей, нам необходимо поднять уровень своего чемпионата. Думаю, все согласятся со мной, что лет восемь-десять назад звёзд в нашей Лиге было намного больше. Те же чехи Гашек и Ягр, или вернувшиеся в Россию Яшин и Радулов — они были визитной карточкой лиги.
Кого сейчас можно назвать и считать звездами? Нужно растить своих ребят, воспитывать новое поколение. Шаги и усилия, которые прикладывает федерация, нужно ценить. Я прекрасно помню, как в НХЛ для зрелищности и популяризации даже отменяли красную линию. В нашем хоккее произошёл застой, из которого необходимо выбираться», — сказал Яковенко в интервью «Чемпионату».
- 19 июня 2022
-
19:49
-
19:30
-
18:50
-
18:00
-
17:31
-
17:00
-
16:45
-
16:33
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:47
-
15:47
-
15:32
-
15:26
-
15:15
-
15:00
-
15:00
-
14:55
-
14:15
-
14:13
-
14:00
-
13:45
-
13:41
-
13:39
-
13:29
-
13:12
-
12:57
-
12:42
-
12:34
-
12:30
-
12:19
-
12:11
-
11:58
-
11:45