Яковенко: поддерживаю идею ФХР по изменениям в чемпионате

Бывший тренер «Спартака» и менеджер нескольких клубов КХЛ Андрей Яковенко поддержал идею ФХР и сказал, что для развития нашего хоккея необходимы реформы.



«Хоккей в Европе стремительно развивается, и мы не должны отставать. Поэтому поддерживаю идею ФХР по изменениям в чемпионате. Сейчас, когда нас отстранили от международных матчей, нам необходимо поднять уровень своего чемпионата. Думаю, все согласятся со мной, что лет восемь-десять назад звёзд в нашей Лиге было намного больше. Те же чехи Гашек и Ягр, или вернувшиеся в Россию Яшин и Радулов — они были визитной карточкой лиги.



Кого сейчас можно назвать и считать звездами? Нужно растить своих ребят, воспитывать новое поколение. Шаги и усилия, которые прикладывает федерация, нужно ценить. Я прекрасно помню, как в НХЛ для зрелищности и популяризации даже отменяли красную линию. В нашем хоккее произошёл застой, из которого необходимо выбираться», — сказал Яковенко в интервью «Чемпионату».