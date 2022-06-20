Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коновалов: знаком с требованиями Кудашова. Мы найдём с ним общий язык

Коновалов: знаком с требованиями Кудашова. Мы найдём с ним общий язык
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал о совместной работе с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым.

«Кудашов был первым тренером, кто привлекал меня к главной команде в «Локомотиве»? Действительно, так всё и было. Когда я становился старше, Алексей Николаевич начал привлекать меня к тренировкам с основной командой. В течение нескольких лет я ездил на летние сборы с «Локомотивом», да и по ходу сезона он давал мне шанс работать с главной командой.

Несмотря на то что так и не довелось сыграть в Ярославле под его руководством, всё равно хорошо его знаю как главного тренера и знаком с теми требованиями, которые он предъявляет хоккеистам. Думаю, что мы найдём с ним общий язык», — сказал Коновалов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью читайте на «Чемпионате».

«Возвращение в Россию пойдёт мне на пользу». Большое интервью с новой надеждой «Динамо» «Возвращение в Россию пойдёт мне на пользу». Большое интервью с новой надеждой «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022