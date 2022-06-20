Коновалов: знаком с требованиями Кудашова. Мы найдём с ним общий язык

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал о совместной работе с главным тренером бело-голубых Алексеем Кудашовым.



«Кудашов был первым тренером, кто привлекал меня к главной команде в «Локомотиве»? Действительно, так всё и было. Когда я становился старше, Алексей Николаевич начал привлекать меня к тренировкам с основной командой. В течение нескольких лет я ездил на летние сборы с «Локомотивом», да и по ходу сезона он давал мне шанс работать с главной командой.



Несмотря на то что так и не довелось сыграть в Ярославле под его руководством, всё равно хорошо его знаю как главного тренера и знаком с теми требованиями, которые он предъявляет хоккеистам. Думаю, что мы найдём с ним общий язык», — сказал Коновалов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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