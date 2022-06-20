Бывший вратарь системы «Эдмонтона» назвал главное достоинство Коннора Макдэвида

Голкипер московского «Динамо» Илья Коновалов рассказал о нападающем «Эдмонтон Ойлерз» Конноре Макдэвиде.



«Спокойный и трудолюбивый парень, абсолютно адекватный, который ни с кем не разговаривает свысока. Коннор со всеми ведёт себя на равных – неважно, молодой или опытный игрок перед ним, первый день пришедший в команду или уже проведший в ней под 10 лет. Он уважительно относится и к персоналу.



До тренировки он всегда выходил на вратарские занятия и бросал нам по воротам. В каждом упражнении он всегда впахивал на 150%, во время каждого броска выжимал из себя максимум, а после тренировки дополнительно оставался на льду и работал индивидуально над некоторыми вещами. Глядя на такое отношение к работе, понимаешь, почему к нему приковано такое внимание и как люди становятся звёздами. Это такая черновая работа, которая не видна болельщикам и зрителям, которые приходят на хоккей», — сказал Коновалов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полное интервью читайте на «Чемпионате».