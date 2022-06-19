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Форвард «Монреаля» подарил свитер и провёл экскурсию по арене клуба для Фернандо Алонсо

Форвард «Монреаля» подарил свитер и провёл экскурсию по арене клуба для Фернандо Алонсо
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Ник Судзуки подарил игровой свитер команды испанскому гонщику Фернандо Алонсо, сообщает пресс-служба клуба.

Также форвард вместе с товарищами по команде Джошем Андерсоном и Коулом Кофилдом провели для Алонсо экскурсию по домашней арене «Хабс» — «Белл-центр».

Источник: пресс-служба «Монреаля».

Напомним, 40-летний гонщик в настоящий момент выступает за французскую команду «Альпин». На его счету 16 очков после восьми проведённых Гран-при, он занимает 11-е место в личном зачёте текущего сезона.

Напомним, по итогам квалификации Гран-при Канады Алонсо показал второй результат, уступив только голландцу Максу Ферстаппену. Гонка в Монреале началась в 21:00 по московскому времени.

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