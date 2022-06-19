«Колорадо» одержал 14 побед в 16 матчах плей-офф. «Лавины» могут повторить рекорд НХЛ

«Колорадо Эвеланш» одержал вторую победу в серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0) в рамках финала Кубка Стэнли.



Это 14-я победа «лавин» в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги 2022 года. Клуб потерпел всего два поражения. «Колорадо» стал четвёртой командой в истории НХЛ, одержавшей 14 побед в 16 играх Кубка Стэнли.



Ранее это удавалось «Нью-Йорк Айлендерс» (1981 год), «Эдмонтон Ойлерз» (1987, 1988) и «Лос-Анджелес Кингз» (2012). Во всех четырёх случаях команды в итоге завоевали Кубок Стэнли.



«Колорадо» повторит лучший результат в истории, если выиграет следующие две встречи. Рекорд принадлежит «Эдмонтону» (1988 год, 16 побед в 18 играх). Это рекорд НХЛ в эпоху с 1987 года, когда для завоевания трофея нужно выиграть 16 матчей.



Напомним, в первой игре «Колорадо» взял верх над «молниями» со счётом 4:3 ОТ. Серия продолжится 21 июня в Тампе, начало матча – в 3:00 мск.