Защитник «Коламбуса» Гавриков – о семье: это тоже работа, но она стоит того на 100%

26-летний российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков высказался о значении семьи и рождении дочери Мирославы. Напомним, что накануне праздновался День отца.

«Это удивительно, особенно когда Мирослава начала узнавать меня. Она начала махать рукой и улыбаться. Первые пару месяцев она приходила на игру, и это было так забавно, что она пыталась осмотреться и понять, что происходит, потому что вокруг так много людей.

Семья всегда была №1 в моей жизни. Сначала ты должен позаботиться об этом, но у тебя есть работа, так что ты должен уважать и это. Иногда мы могли спать примерно до 9 или после этого, но после рождения ребёнка нужно просыпаться рано. Неважно, насколько вы устали или нет, это тоже работа. Но это того стоит, на 100 %», — приводит слова Гаврикова пресс-служба «Блю Джекетс» на официальном сайте клуба.

В минувшем сезоне Гавриков принял участие в 80 матчах за «Коламбус», в которых набрал 33 (5+28) очка и заработал коэффициент полезности «-3».