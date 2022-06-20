Питер Дебур возглавит «Даллас Старз» в новом сезоне

Бывший главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур, освобождённый от своих обязанностей в мае 2022 года, возглавит «Даллас Старз», сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Слышал, что Питер Дебур будет следующим тренером „Даллас Старз“, — написал у себя в твиттере Эллиотт. Также эту информацию подтвердил SportsNet, ссылаясь на инсайдера.

Напомним, 53-летний специалист возглавлял «Голден Найтс» с 2019 года. В текущем сезоне «Вегас» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022, заняв девятое место по итогам регулярки на Западе. «Даллас» завершил регулярный чемпионат на седьмой строчке Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда из Техаса уступила в серии «Калгари Флэймз» со счётом 3-4.