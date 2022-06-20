Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс высказался о возможной усталости «Тампы»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» за три последних плей-офф, в каждом из которых клуб доходил до финала, в сумме провёл 67 матчей – больше, чем любая другая команда лиги. Североамериканская пресса связывает с усталостью два поражения «Тампы» в стартовых играх серии с «Колорадо Эвеланш».
«Ты сыграл невероятное количество игр в плей-офф, а матчи плей-офф, очевидно, немного более физически затратные и вообще в них происходит больше всего, чем в обычных играх. Да, они много играли, но как только ты зашёл так далеко в плей-офф, ты бегаешь в основном на адреналине.
Ты чувствуешь себя довольно хорошо, и я уверен, что «Тампа» не готова использовать это как оправдание», – сказал трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джастин Уильямс, слова которого приводит AP.
Третий матч серии между «Тампой» и «Колорадо» пройдёт 21 июня на льду «молний». Начало – в 3:00 мск.
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