Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Уильямс высказался о возможной усталости «Тампы»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» за три последних плей-офф, в каждом из которых клуб доходил до финала, в сумме провёл 67 матчей – больше, чем любая другая команда лиги. Североамериканская пресса связывает с усталостью два поражения «Тампы» в стартовых играх серии с «Колорадо Эвеланш».

«Ты сыграл невероятное количество игр в плей-офф, а матчи плей-офф, очевидно, немного более физически затратные и вообще в них происходит больше всего, чем в обычных играх. Да, они много играли, но как только ты зашёл так далеко в плей-офф, ты бегаешь в основном на адреналине.

Ты чувствуешь себя довольно хорошо, и я уверен, что «Тампа» не готова использовать это как оправдание», – сказал трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Джастин Уильямс, слова которого приводит AP.

Третий матч серии между «Тампой» и «Колорадо» пройдёт 21 июня на льду «молний». Начало – в 3:00 мск.