Генеральный менеджер «Коламбуса» рассказал о переговорах по контракту с Лайне

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал ход переговоров с форвардом Патриком Лайне.
«Это просто одна из вещей, и это займёт какое-то время. У них (агента и игрока. – Прим. «Чемпионата») есть свои мысли, у нас – свои. Наша главная мысль в том, что мы хотим сделать всё так, чтобы построить чемпионскую команду. Мы верим в справедливые контракты, но и парни должны понимать, что все хотят видеть вокруг себя сильную команду. Вот где должен быть небольшой компромисс», – приводит слова Кекяляйнена The Athletic.
В сезоне-2021/2022 Лайне провёл за «Коламбус» 56 игр и набрал 56 (26+30) очков при показателе полезности «-7». Финский форвард был обменян в «Блю Джекетс» в январе 2021 года из «Виннипег Джетс», который выбрал его под вторым номером на драфте НХЛ – 2016.
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