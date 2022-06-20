Защитник «Колорадо» высказался об игре Ничушкина

Защитник «Колорадо Эвеланш» Джош Мэнсон поделился впечатлениями от игры своего партнёра по команде Валерия Ничушкина.

«Я играл против него раньше, и помню, как он широко катался, шёл на ворота и был сильным. Но мне кажется, что сейчас он ещё лучше в этом. Он хорошо подходит под систему игры команды, здорово идёт в форчек. Он большой, сильный, высокий парень, который постоянно оказывает на тебя давление и достаточно силён, чтобы укрыть шайбу. Он великолепен с тех пор, как я нахожусь здесь», – цитирует Мэнсона Sportsnet.

Мэнсон был обменян в «Колорадо» из «Анахайм Дакс» в марте 2022 года незадолго до дедлайна.

Ничушкин в текущем розыгрыше Кубка Стэнли набрал 13 (8+5) очков в 16 играх, в том числе он забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу в двух матчах финальной серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг».