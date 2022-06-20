Тренер «Тампы» — об усталости: лучше играть, чем иметь пятимесячное лето
Поделиться
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возможную усталость своих игроков. «Молнии» за три последних плей-офф, в каждом из которых доходили до финала, провели 67 матчей – больше, чем любая другая команда лиги.
«Конечная цель – Кубок Стэнли – уже близко, остались только две команды, и это важнее всего. Я не верю в эти слова, что мы много играли в хоккей. Разве это не то, чем вы хотите заниматься? Я лучше буду играть в хоккей, чем иметь пятимесячное лето каждый год. Это то, ради чего мы играем и тренируемся», – приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.
После двух матчей серии финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» ведёт 2-0. Третья игра пройдёт 21 июня на «Амали-Арене» в Тампе, начало – в 3:00 мск.
Комментарии
- 20 июня 2022
-
10:23
-
10:06
-
10:00
-
09:54
-
09:39
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:42
-
08:28
-
08:11
-
07:30
-
05:28
-
04:15
-
03:23
-
00:57
- 19 июня 2022
-
23:04
-
22:15
-
21:04
-
19:49
-
19:30
-
18:50
-
18:00
-
17:31
-
17:00
-
16:45
-
16:33
-
16:20
-
16:09
-
16:00
-
15:47
-
15:47
-
15:32
-
15:26
-
15:15
Партнерский контент