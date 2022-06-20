Тренер «Тампы» — об усталости: лучше играть, чем иметь пятимесячное лето

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал возможную усталость своих игроков. «Молнии» за три последних плей-офф, в каждом из которых доходили до финала, провели 67 матчей – больше, чем любая другая команда лиги.

«Конечная цель – Кубок Стэнли – уже близко, остались только две команды, и это важнее всего. Я не верю в эти слова, что мы много играли в хоккей. Разве это не то, чем вы хотите заниматься? Я лучше буду играть в хоккей, чем иметь пятимесячное лето каждый год. Это то, ради чего мы играем и тренируемся», – приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.

После двух матчей серии финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» ведёт 2-0. Третья игра пройдёт 21 июня на «Амали-Арене» в Тампе, начало – в 3:00 мск.