Тренер «Колорадо»: неважно, 7:0 или 1:0 — это одна победа

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар оценил игру своей команды во втором матче серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и рассказал об ожиданиях от предстоящих матчей на выезде.
«Я был действительно впечатлён выступлением нашей команды. Но 7:0 или 1:0 – это не имеет большого значения, это только одна победа. Нам нужно четыре или больше удачных игры, нам надо показать отличный хоккей, чтобы победить в финале Кубка Стэнли, и мы сейчас только на полпути с двумя победами.
Дальше нам нужно действительно сыграть хорошо. Мы знаем, что в Тампе нам будет намного сложнее», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.
Третий матч серии финала Кубка Стэнли между «Тампой» и «Колорадо» пройдёт 21 июня, начало – в 3:00 мск. Сейчас счёт в серии 2-0 в пользу «Эвеланш».
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