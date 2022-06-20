Перри — о разговорах про усталость: нет смысла об этом говорить, мы рады быть в финале

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Кори Перри высказал своё мнение об усталости команды. «Тампа» за последние три сезона провела 67 матчей в плей-офф, в то время как их соперник – «Колорадо Эвеланш» – сыграл всего 41 кубковую игру за тот же временной отрезок.

«Вы можете использовать это как оправдание. Но сейчас есть только две команды, и это лучшее время для игры в хоккей, это финал. Почему вы не хотите быть здесь? Почему вы просто хотите сказать: «Эй, мы много играем». Нет смысла об этом говорить, поэтому мы рады быть здесь, мы хотим этого», – сказал Перри пресс-службе НХЛ.

Для 37-летнего Перри нынешний финал Кубка Стэнли третий за последние три года. В двух предыдущих он проигрывал «Тампе» в составах «Даллас Старз» (2020) и «Монреаль Канадиенс» (2021).