Рантанен выделил два ключевых фактора, которые помогли «Колорадо» обыграть «Тампу»

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен рассказал о важных факторах, которые помогли его команде одержать две победы в финале Кубка Стэнли, и прокомментировал обсуждения журналистов об усталости игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Молнии» за три последних плей-офф провели 67 матчей (больше всех в лиге), в то время как «лавины» сыграли всего 41 игру.
«Очевидно, что в плей-офф это важно. Мы не особо думаем над тем, что два их предыдущих сезона были длинными. Мы просто идём по своему простому плану. Форчекинг и наша скорость должны быть важным фактором, как это было в прошлой игре. У соперника были некоторые проблемы с выводом шайбы, и нам нужно просто продолжать делать то же самое», – цитирует Рантанена официальный сайт НХЛ.
Третий матч серии пройдёт 21 июня на льду «Тампы», начало – в 3:00 мск.
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