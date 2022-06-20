Стали известны составы команд на турнир ФХР 3х3 в Балашихе

Официальный телеграм-канал Экстремальной хоккейной лиги представил составы команд, которые примут участие в турнире по хоккею в формате 3х3 под эгидой ФХР. Матчи пройдут 25 июня в Балашихе, в турнире примут участие 12 команд.
Екатеринбург
Вратари: Глеб Носов, Кирилл Самсонов.
Полевые: Матвей Гуськов, Никита Олейник, Прохор Полтапов, Алексей Цыплаков, Данила Хулапов, Семён Луговяк, Иван Косоренков, Никита Новиков, Илья Чабан.
Казань
Вратарь: Вячеслав Пекса.
Полевые: Даниил Журавлёв, Дмитрий Воронков, Адель Булатов, Михаил Шалагин, Павел Купчихин, Денис Горбунов, Артур Бровкин, Даниил Тарасов.
Магнитогорск
Вратарь: Владислав Дьяконов.
Полевые: Андрей Алексеев, Рафаэль Батыршин, Дмитрий Силантьев, Станислав Ищенко, Владимир Брюквин, Никита Раздольский, Денис Куляш, Дмитрий Злодеев, Михаил Орлов, Николай Голдобин, Иван Дидковский.
Москва
Вратарь: Георгий Кузнецов.
Полевые: Максим Цыплаков, Олег Зайцев, Александр Никишин, Пётр Яковлев, Владислав Ефремов, Илья Талалуев, Егор Зайцев, Владислав Михайлов, Дмитрий Рашевский.
Новокузнецк
Вратарь: Алексей Мельничук.
Полевые: Илья Алтыбармакян, Александр Дарьин, Павел Красковский, Иван Манин, Рушан Рафиков, Александр Полунин, Тимур Ибрагимов, Василий Подколзин, Андрей Алтыбармакян.
Новосибирск
Вратари: Вадим Никитин, Евгений Ярославлев.
Полевые: Алексей Шубин, Андрей Ревацкий, Владимир Джиг, Камиль Шиафотдинов, Денис Цыганов, Андрей Миронов, Владимир Королёв, Станислав Кондратьев, Зигурдс Подзиньш.
Омск
Вратари: Кирилл Калинин, Владислав Корниенко.
Полевые: Сергей Щенков, Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Никита Лисов, Егор Попов, Алексей Кручинин, Дмитрий Огурцов, Никита Чибриков, Максим Мамин.
Санкт-Петербург
Вратари: Максим Майоров, Максим Дорожко.
Полевые: Роман Рукавишников, Данил Гущин, Захар Бардаков, Артур Тянулин, Артемий Князев, Николай Прохоркин, Роман Ротенберг, Владислав Котков, Владислав Цицюра, Артём Фёдоров.
Сочи
Вратарь: Иван Просветов.
Полевые: Зият Пайгин, Андрей Максимов, Константин Глазачев, Дмитрий Вишневский, Андрей Степанов, Денис Казионов, Андрей Миронов, Андрей Сергеев.
Тула
Вратарь: Роман Смирягин.
Полевые: Дмитрий Марковин, Дмитрий Моисеев, Никита Сетдиков, Руслан Шамсутдинов, Илья Хохлов, Никита Макеев, Илья Любушкин, Макар Хабаров, Вадим Щегольков, Михаил Тихонов.
Хабаровск
Вратарь: Денис Синягин.
Полевые: Олег Кваша, Иван Николишин, Артур Каюмов, Алексей Копейкин, Александр Баулин, Кирилл Лямин, Владислав Провольнев, Данил Юртайкин, Руслан Педан, Антон Лазарев, Вадим Перескоков, Александр Николишин.
Челябинск
Вратари: Денис Черепов, Юрий Сироткин.
Полевые: Максим Глазунов, Николай Складниченко, Дмитрий Дрожжин, Павел Горохов, Владислав Шляхтов, Юрий Муравьёв, Денис Траханов, Дмитрий Мячев, Сергей Горбунов.
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