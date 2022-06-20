Стали известны составы команд на турнир ФХР 3х3 в Балашихе

Официальный телеграм-канал Экстремальной хоккейной лиги представил составы команд, которые примут участие в турнире по хоккею в формате 3х3 под эгидой ФХР. Матчи пройдут 25 июня в Балашихе, в турнире примут участие 12 команд.

Екатеринбург

Вратари: Глеб Носов, Кирилл Самсонов.

Полевые: Матвей Гуськов, Никита Олейник, Прохор Полтапов, Алексей Цыплаков, Данила Хулапов, Семён Луговяк, Иван Косоренков, Никита Новиков, Илья Чабан.

Казань

Вратарь: Вячеслав Пекса.

Полевые: Даниил Журавлёв, Дмитрий Воронков, Адель Булатов, Михаил Шалагин, Павел Купчихин, Денис Горбунов, Артур Бровкин, Даниил Тарасов.

Магнитогорск

Вратарь: Владислав Дьяконов.

Полевые: Андрей Алексеев, Рафаэль Батыршин, Дмитрий Силантьев, Станислав Ищенко, Владимир Брюквин, Никита Раздольский, Денис Куляш, Дмитрий Злодеев, Михаил Орлов, Николай Голдобин, Иван Дидковский.

Москва

Вратарь: Георгий Кузнецов.

Полевые: Максим Цыплаков, Олег Зайцев, Александр Никишин, Пётр Яковлев, Владислав Ефремов, Илья Талалуев, Егор Зайцев, Владислав Михайлов, Дмитрий Рашевский.

Новокузнецк

Вратарь: Алексей Мельничук.

Полевые: Илья Алтыбармакян, Александр Дарьин, Павел Красковский, Иван Манин, Рушан Рафиков, Александр Полунин, Тимур Ибрагимов, Василий Подколзин, Андрей Алтыбармакян.

Новосибирск

Вратари: Вадим Никитин, Евгений Ярославлев.

Полевые: Алексей Шубин, Андрей Ревацкий, Владимир Джиг, Камиль Шиафотдинов, Денис Цыганов, Андрей Миронов, Владимир Королёв, Станислав Кондратьев, Зигурдс Подзиньш.

Омск

Вратари: Кирилл Калинин, Владислав Корниенко.

Полевые: Сергей Щенков, Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин, Сергей Толчинский, Никита Лисов, Егор Попов, Алексей Кручинин, Дмитрий Огурцов, Никита Чибриков, Максим Мамин.

Санкт-Петербург

Вратари: Максим Майоров, Максим Дорожко.

Полевые: Роман Рукавишников, Данил Гущин, Захар Бардаков, Артур Тянулин, Артемий Князев, Николай Прохоркин, Роман Ротенберг, Владислав Котков, Владислав Цицюра, Артём Фёдоров.

Сочи

Вратарь: Иван Просветов.

Полевые: Зият Пайгин, Андрей Максимов, Константин Глазачев, Дмитрий Вишневский, Андрей Степанов, Денис Казионов, Андрей Миронов, Андрей Сергеев.

Тула

Вратарь: Роман Смирягин.

Полевые: Дмитрий Марковин, Дмитрий Моисеев, Никита Сетдиков, Руслан Шамсутдинов, Илья Хохлов, Никита Макеев, Илья Любушкин, Макар Хабаров, Вадим Щегольков, Михаил Тихонов.

Хабаровск

Вратарь: Денис Синягин.

Полевые: Олег Кваша, Иван Николишин, Артур Каюмов, Алексей Копейкин, Александр Баулин, Кирилл Лямин, Владислав Провольнев, Данил Юртайкин, Руслан Педан, Антон Лазарев, Вадим Перескоков, Александр Николишин.

Челябинск

Вратари: Денис Черепов, Юрий Сироткин.

Полевые: Максим Глазунов, Николай Складниченко, Дмитрий Дрожжин, Павел Горохов, Владислав Шляхтов, Юрий Муравьёв, Денис Траханов, Дмитрий Мячев, Сергей Горбунов.