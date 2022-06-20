В Мытищах начался первый в истории тренировочный лагерь под эгидой КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) организовала для игроков тренировочный лагерь, в рамках которого пройдёт турнир в формате 3х3.
Хоккеисты из КХЛ и ВХЛ получили возможность подготовиться к сборам в составах своих клубов – помимо тренеров и места для тренировок, лига также предоставляет игрокам питание и проживание.
В зале игроки работают со специалистом по физподготовке Алексеем Дашкевичем, входящим в штаб минского «Динамо». На льду хоккеистов готовят тренер по катанию Александра Деева, специалист по ледовой подготовке Дмитрий Астапенко и тренер вратарей Константин Барулин.
В завершение первой тренировки игроки сыграли в формате 3х3 на специальной площадке – размером 28 на 20 метров. На ней же будет проведён и турнир КХЛ 3х3, который стартует 22 июня.
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