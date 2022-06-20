Барулин рассказал, что пока ещё не завершает карьеру

Экс-вратарь клубов КХЛ и сборной России Константин Барулин отметил, что намерен продолжить игровую карьеру и поделился впечатлениями от получения первого тренерского опыта. Сейчас Барулин приглашён в качестве тренера в лагерь КХЛ, который лига организовала с целью помощи игрокам как можно лучше подготовиться к сезону.

«Приятно приехать в Мытищи. Тренировочный лагерь — отличная идея, которая, я думаю, будет развиваться и дальше. Это хорошая возможность для ребят потренироваться и попробовать что-то новое. Да и у меня получился дебют в качестве тренера, это интересно. Получил какие-то навыки — я ещё не заканчиваю карьеру, но на будущее может пригодиться», – приводит слова Барулина официальный сайт КХЛ.

38-летний вратарь отыграл более 600 матчей в Континентальной хоккейной лиге. Последний сезон Барулин провёл в четвёртой по силе лиге Швеции и помог своей команде подняться в следующий дивизион.