Яремчук — о тренировочном лагере КХЛ: организация классная, это хорошая идея

Нападающий «Витязя» Александр Яремчук рассказал о первом дне работы в тренировочном лагере КХЛ, который лига впервые организовала для подготовки игроков к новому сезону.
«Серьёзно поработали. Начинаем вкатываться, готовиться к турниру 3х3. Каждый день тренировки будут разной направленности, сегодня было катание — показали технику катания, технику толчка. Кажется, что ничего особенного, но если всё правильно делать, то ничего не получается, тяжело (смеётся).
Когда нам в командном чате сообщили про то, что лига создаёт тренировочный лагерь, у нас сразу многие ребята решили участвовать. Это хорошая идея. Мы с удовольствием приехали и остались довольны — организация классная, всё нам предоставили, жильё, дворец, тренажёрный зал», – рассказал Яремчук официальному сайту КХЛ.
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