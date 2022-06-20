«Автомобилист» расторг контракты с Аалтоненом и Йокипаккой
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Екатеринбургский «Автомобилист» расстался с двумя финскими легионерами – защитником Юрки Йокипаккой и форвардом Миро Аалтоненом, сообщает официальный сайт КХЛ.
Уральский клуб объявил о переходе двух хоккеистов 1 мая, однако представители сборной Финляндии практически сразу заявили, что хоккеисты не приедут в КХЛ в новом сезоне и подписали контракты ещё до Олимпийских игр – 2022.
Напомним, «Автомобилист» также объявлял о переходе финского вратаря Юхи Метсолы и канадского форварда Кёртиса Валка, который имеет гражданство Казахстана.
Йокипакка выступал в КХЛ за «Сочи» и «Сибирь», проведя в лиге 258 матчей и набрав 113 (26+87) очков. Аалтонен защищал цвета «Витязя» и СКА – на его счету 175 (69+106) результативных баллов в 256 играх.
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