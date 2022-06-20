«Авангард» объявил о подписании Ткачёва

Омский «Авангард» в официальном телеграм-канале клуба объявил о возвращении в команду воспитанника клуба – нападающего Владимира Ткачёва. Контракт с хоккеистом рассчитан на один год.
Спортивные права на 26-летнего форварда в КХЛ принадлежали СКА, однако армейцы отдали их «ястребам» за денежную компенсацию.
Прошедший сезон Ткачёв провёл в Северной Америке, где отдал две голевые передачи в четырёх играх за «Лос-Анджелес Кингз» и набрал 35 (9+26) очков в 46 матчах за фарм-клуб «королей» в АХЛ.
В Континентальной хоккейной лиге Ткачёв играл за «Авангард», «Адмирал», «Салават Юлаев» и СКА. В общей сложности он провёл 305 матчей и оформил 215 (70+145) очков при показателе полезности «+20». По итогам сезона-2016/2017 форвард был признан лучшим новичком лиги.
- 20 июня 2022
-
13:08
-
12:50
-
12:48
-
12:42
-
12:19
-
12:06
-
11:55
-
11:40
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
10:00
-
09:54
-
09:39
-
09:30
-
09:13
-
09:00
-
08:42
-
08:28
-
08:11
-
07:30
-
05:28
-
04:15
-
03:23
-
00:57
- 19 июня 2022
-
23:04
-
22:15
-
21:04
-
19:49
-
19:30
-
18:50