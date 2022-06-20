Генеральный менеджер «Авангарда» поблагодарил Ротенберга за права на Ткачёва

Генеральный менеджер омского «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым и выразил благодарность руководству СКА и Роману Ротенбергу.
«Мы с радостью объявляем о возвращении в родной клуб одного из лучших омских воспитанников. Владимир Ткачёв за последние годы наработал серьёзный опыт, поиграв как в ведущих клубах КХЛ, так и за океаном. Его атакующий потенциал хорошо известен: это умный, техничный хоккеист, способный регулярно снабжать партнёров острыми передачами, умеющий сыграть тонко и неожиданно для соперника. Всё это, конечно же, пригодится нашей команде в новом сезоне. Особенно важно для Владимира возвращение домой, к своим болельщикам, которые будут наслаждаться игрой своего земляка на льду новой арены!
Хочу отметить руководство СКА и лично Романа Ротенберга, которые пошли навстречу и не стали препятствовать переходу Ткачёва в нашу команду. Здорово, что во главу угла в СКА ставят развитие игроков и всего нашего хоккея, а не амбиции отдельно взятой команды. Не бояться конкуренции с сильным соперником в равной борьбе – несомненно, качество сильного клуба. Совместные действия СКА и «Авангарда» поспособствовали тому, что теперь Ткачёв вновь будет выступать в КХЛ, и это отличные новости не только для Омска, но и для лиги, которая пополнилась ещё одним игроком высокого уровня», – приводит слова Волкова официальный сайт клуба.
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