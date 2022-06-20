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В сеть попал новый логотип «Барыса»

В сеть попал новый логотип «Барыса»
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Казахстанское издание Шайба.kz обратило внимание на новый логотип «Барыса», который, по сообщению журналистов, появился в таблице переходов на официальном сайте КХЛ.

При этом клуб из Нур-Султана не объявлял о ребрендинге и не анонсировал возможную замену логотипа. Нынешний логотип «Барыс» использует с первого сезона в КХЛ.

На изображении, которое выдаётся за новый логотип «Барыса», нарисована голова снежного барса с агрессивным оскалом. Она выполнена в голубом, золотом и белом цвете.

Предположительно новый логотип «Барыса»

Предположительно новый логотип «Барыса»

Фото: shaiba.kz

Отметим, что на данный момент в таблице переходов на сайте лиги отображается старый логотип клуба.

Клуб из Казахстана в минувшем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Металлургу» (1-4). В межсезонье команду возглавил белорусский специалист Андрей Скабелка, который заменил на посту главного тренера Юрия Михайлиса.

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