В сеть попал новый логотип «Барыса»

Казахстанское издание Шайба.kz обратило внимание на новый логотип «Барыса», который, по сообщению журналистов, появился в таблице переходов на официальном сайте КХЛ.

При этом клуб из Нур-Султана не объявлял о ребрендинге и не анонсировал возможную замену логотипа. Нынешний логотип «Барыс» использует с первого сезона в КХЛ.

На изображении, которое выдаётся за новый логотип «Барыса», нарисована голова снежного барса с агрессивным оскалом. Она выполнена в голубом, золотом и белом цвете.

Предположительно новый логотип «Барыса» Фото: shaiba.kz

Отметим, что на данный момент в таблице переходов на сайте лиги отображается старый логотип клуба.

Клуб из Казахстана в минувшем сезоне вылетел в первом раунде плей-офф, проиграв «Металлургу» (1-4). В межсезонье команду возглавил белорусский специалист Андрей Скабелка, который заменил на посту главного тренера Юрия Михайлиса.