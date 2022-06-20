«Автомобилист»: контракты с финскими хоккеистами расторгнуты по инициативе игроков

Хоккейный клуб «Автомобилист» разъяснил информацию о расторжении контрактов с финскими легионерами.

«Финские хоккеисты Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен обратились в хоккейный клуб «Автомобилист» с просьбой о прекращении действия контрактов по инициативе игроков.

Со всеми тремя хоккеистами достигнута договорённость, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК «Автомобилист», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

Уральский клуб объявил о переходе игроков ещё 1 мая, однако представители сборной Финляндии практически сразу заявили, что хоккеисты не приедут в КХЛ в новом сезоне.

Таким образом, на контрактах с клубом из числа легионеров остались швед Юхан Маттссон, француз Стефан Да Коста, канадцы Патрис Кормье, Брукс Мэйсек, а также Джесси Блэкер и Кёртис Валк, имеющие гражданство Казахстана.