«Автомобилист»: контракты с финскими хоккеистами расторгнуты по инициативе игроков

Хоккейный клуб «Автомобилист» разъяснил информацию о расторжении контрактов с финскими легионерами.
«Финские хоккеисты Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен обратились в хоккейный клуб «Автомобилист» с просьбой о прекращении действия контрактов по инициативе игроков.
Со всеми тремя хоккеистами достигнута договорённость, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК «Автомобилист», – говорится в сообщении на официальном сайте клуба.
Уральский клуб объявил о переходе игроков ещё 1 мая, однако представители сборной Финляндии практически сразу заявили, что хоккеисты не приедут в КХЛ в новом сезоне.
Таким образом, на контрактах с клубом из числа легионеров остались швед Юхан Маттссон, француз Стефан Да Коста, канадцы Патрис Кормье, Брукс Мэйсек, а также Джесси Блэкер и Кёртис Валк, имеющие гражданство Казахстана.
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