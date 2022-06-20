«Барыс» подтвердил информацию о новом логотипе

Хоккейный клуб «Барыс» прокомментировал появившееся в прессе изображение, названное новым логотипом клуба.

«На протяжении последнего года хоккейный клуб «Барыс» основательно занимался разработкой нового логотипа и нового фирменного стиля. КХЛ была предупреждена о ребрендинге в сроки, установленные регламентом по маркетингу и коммуникациям. Также в лигу было направлено письмо о планируемой в августе презентации. Однако из-за технической ошибки новый логотип появился на страницах официального сайта лиги уже сегодня.

Хоккейный клуб «Барыс» сообщает, что запланировал для болельщиков и для сотрудников СМИ соответствующую программу, в которой хотели ознакомить всех с нашим новым стилем.

Теперь вы видели наш новый логотип, однако это не все изменения, которые ожидают «Барыс». Межсезонье обещает быть очень интересным! Следите за событиями на наших официальных ресурсах», – говорится в пресс-релизе клуба.