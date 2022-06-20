«Автомобилист» сыграет на турнирах в Магнитогорске, Нур-Султане и Челябинске

Хоккейный клуб «Автомобилист» на официальном сайте опубликовал план подготовки к сезону-2022/2023.
С 13 по 15 июля игроки екатеринбуржцев пройдут медицинское обследование, после чего до конца месяца будут тренироваться в посёлке Рефтинский. Затем команда вернётся в Екатеринбург, продолжит занятия и 4 августа на выезде сыграет контрольный матч с «Салаватом Юлаевым».
Из Уфы транзитом через Екатеринбург команда Николая Заварухина отправится в Магнитогорск на «Мемориал Ромазана», который пройдёт с 9 по 12 августа – на турнире также сыграют «Металлург», «Амур» и «Трактор».
Следующий этап подготовки «Автомобилист» проведёт в Нур-Султане (16-21 августа), где на Кубке президента Республики Казахстан екатеринбуржцы встретятся с «Барысом», «Металлургом», «Нефтехимиком» и «Куньлунем».
Завершат предсезонку уральцы на Кубке губернатора Челябинской области, в котором также примут участие «Трактор», «Металлург» и «Барыс». Турнир пройдёт с 25 по 28 августа.
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