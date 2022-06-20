Директор «Автомобилиста» прокомментировал ситуацию с легионерами в клубе

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков объяснил расторжение контрактов с Юхой Метсолой, Миро Аалтоненом и Юрки Йокипаккой, а также рассказал о ситуации с другими иностранными игроками клуба.
«К сожалению, не получается у финских хоккеистов выступать в КХЛ. В течение последних дней все трое обратились к нам с просьбой продолжить карьеры в других странах, мы пошли им навстречу и закрепили права на каждого из них на территории России и юрисдикции КХЛ.
У Маттссона действующий контракт. Никаких свежих сообщений, помимо того, что он заключил законный брак в Швеции пару недель назад, у нас от него нет. Есть вероятность, что он приедет. У остальных легионеров тоже есть действующие контракты, занимаемся оформлением визовых документов. Что конкретно произойдёт, когда начнётся предсезонная подготовка – время покажет», – сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.
На контрактах с «Автомобилистом» из числа легионеров остались швед Юхан Маттссон, француз Стефан Да Коста, канадцы Патрис Кормье, Брукс Мэйсек, а также Джесси Блэкер и Кёртис Валк, имеющие гражданство Казахстана.
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