Директор «Автомобилиста» прокомментировал проект разделения КХЛ

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о проекте разделения КХЛ на две конференции по силе команд. По предварительным сообщениям, клуб из Екатеринбурга не попадает в группу 12 элитных команд.

«Нам близка позиция президента КХЛ Алексея Алексеевича Морозова. Буквально сегодня он дал интервью – всё, о чём он там говорит, нам близко в данной ситуации», – сказал Рябков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Родионом Власовым.

Согласно предложению ФХР команды разделятся на две конференции. В первой сыграют 12 команд, занявшие первые 12 мест по итогам сезона-2021/2022. Это ЦСКА, «Металлург», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев», «Динамо» М, «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Локомотив» и «Динамо» Мн.

Во второй конференции сойдутся 10 команд: «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь». Предлагаемые названия конференций – «Конференция Юрзинова» и «Конференция Якушева».