«Адмирал» определился с фарм-клубом на следующий сезон

Хоккейный клуб «Адмирал» подписал соглашение о спортивном сотрудничестве с клубом Высшей хоккейной лиги «Ермак», сообщает официальный сайт дальневосточников.

Согласно договору, «моряки» смогут командировать своих хоккеистов с двусторонними контрактами в ангарский клуб для получения игровой практики в ВХЛ и восстановления после травм.

В сезоне-2021/2022 «Ермак» сотрудничал с магнитогорским «Металлургом». Сибирская команда заняла предпоследнее, 26-е место в турнирной таблице чемпионата ВХЛ.

Дальневосточный клуб в прошедшем сезоне имел аналогичный договор с «Тамбовом». «Моряки» в первом сезоне после возвращения в Континентальную хоккейную лигу заняли 11-е место в таблице Восточной конференции и не попали в плей-офф.