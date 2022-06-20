Давыдов: Жамнов, по сути, стал инициатором реформы от ФХР. Теперь его очередь выступить

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о проекте реформы КХЛ от Федерации хоккея России.
«Постоянно говорю о том, что КХЛ необходимы реформы. В первые годы Лиги чувствовалась какая-то свежесть, но в последнее время наступил застой — и в качестве игры, и в её зрелищности. Отразилось это и на национальной сборной: все видели, в какой бледный хоккей она играла на Олимпиаде в Пекине.
Во времена СССР в элитной лиге у нас было 12 команд, но это не мешало диктовать свои условия на мировой арене. А всё потому, что уровень нашего турнира был очень высоким, и в этой конкуренции отечественный хоккей постоянно рос. Считаю, напрасно мы в своих попытках скопировать НХЛ занялись расширением и гигантоманией. У нас нет двух-трёх десятков команд высшего уровня.
Поэтому мне нравится проект с конференциями Юрзинова и Якушева. В первой, имени Владимира Владимировича, 12 ведущих команд будут много играть друг с другом, появится и зрелищность, и конкуренция, и мастерство. При этом не забывается и дивизион Александра Сергеевича — его команды тоже будут встречаться с лидерами, пусть и немного реже. У них тоже сохраняются шансы играть в плей-офф и бороться за Кубок Гагарина. Всё логично.
Алексей Кудашов тоже поддержал проект? Так это и понятно. Кудашов — человек и клуба, и сборной, он видит полностью всю картину. Критиковал Алексея на последнем Совете директоров «Динамо», но замечаю, как он в последнее время растёт — и на рабочем месте, и в интервью.
Сегодня, когда мы за железным занавесом, создание элитного дивизиона чем-то напоминает формирование расширенного состава сборной России. То есть на время изоляции у нас в конференции Юрзинова может появиться прообраз национальной сборной.
Поэтому меня удивляет, что национальная сборная своё слово ещё не сказала. Кудашов выступил ответственно, проявил правильный подход, но всё-таки не он главный тренер сборной. Насколько понимаю, на тренерском совете проблемы уровня КХЛ обозначал именно Алексей Жамнов. По сути, он и стал инициатором реформы. Считаю, что теперь его очередь выступить и, видимо, защитить проект. Нет смысла молчать», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
- 20 июня 2022
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