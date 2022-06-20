Несколько клубов НХЛ заинтересованы в обмене лучшего бомбардира «Нью-Джерси» Братта
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Журналист ESPN Кевин Уикс заявил, что несколько клубов Национальной хоккейной лиги проявляют интерес к нападающему «Нью-Джерси Дэвилз» Йесперу Братту.
«Лидер команды по очкам. Всё ещё молод. Стабильная результативность. Мне сообщили, что на данный момент у него нет серьёзных переговоров о продлении контракта. Могу подтвердить, что есть несколько клубов, заинтересованных в обмене Йеспера Братта», – сообщил Уикс.
23-летний швед может стать ограниченно свободным агентом 13 июля.
В регулярном сезоне НХЛ Братт принял участие в 76 встречах, забросив 26 шайб и отдав 47 голевых передач при показателе полезности «0», проводя в среднем 17.25 на льду. Форвард был выбран «Дэвилз» на драфте НХЛ — 2016 в шестом раунде под общим 162-м номером.
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