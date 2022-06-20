Анисин: Назаров — медийная личность. Хороший мотиватор и человек нормальный

Обладатель Кубка Гагарина — 2012 Михаил Анисин рассказал о взаимоотношениях с главным тренером ХК «Сочи» Андреем Назаровым, с которым они вместе работали в подмосковном «Витязе».
«Близко мы не общаемся, можем только созвониться. Андрей Викторович – хороший тренер. Хотя мне повезло со всеми специалистами, с которыми я работал – Знарок, Быков, Назаров, Буцаев, Попихин. Хорошо, что Назаров вернулся в КХЛ – он медийная личность. Хороший мотиватор и человек нормальный. С ним интересно и весело работать.
Когда мы становились как хоккеисты в «Витязе», он дал мне и Панарину возможность играть. Кто-то считает Назарова демоном, но для меня это хороший тренер. А как, у кого и с кем отношения складываются… Это жизнь: сегодня поссорились, завтра помирились», — цитирует Анисина «РБ Спорт».
- 20 июня 2022
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