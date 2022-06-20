Василевский и Пойнт пропустили утреннюю раскатку «Тампы» перед 3-м матчем с «Колорадо»

Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и нападающий Брейден Пойнт отсутствовали на льду во время утренней раскатки клуба, сообщает журналист Эллиотт Фридман.



Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что участие Пойнта в предстоящей игре с «Колорадо Эвеланш» находится под вопросом. Решение будет принято непосредственно перед матчем. Ранее Пойнт вернулся в состав «молний» по ходу плей-офф после травмы – до этого он пропустил серии с «Флоридой Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».



Отмечается, что Василевский начнёт игру в воротах с первых минут.



Напомним, после двух матчей финальной серии Кубка Стэнли — 2022 «Тампа» уступает «Колорадо Эвеланш» со счётом 0-2. Третий матч состоится во вторник, 21 июня, в Тампе. Начало — в 3:00 мск.