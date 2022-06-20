«Welcome home, Габелла». Якупов поприветствовал возвращение Ткачёва в «Авангард»

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов поприветствовал форварда Владимира Ткачёва, вернувшегося в состав «ястребов».
«Welcome home, Габелла», — написал Якупов на фото в своей соцсети.
Контракт между Ткачёвым и «Авангардом» рассчитан на один год. Спортивные права на 26-летнего форварда в КХЛ принадлежали СКА, однако армейцы отдали их «ястребам» за денежную компенсацию.
Прошедший сезон Ткачёв провёл в Северной Америке, где отдал две голевые передачи в четырёх играх за «Лос-Анджелес Кингз» и набрал 35 (9+26) очков в 46 матчах за фарм-клуб «королей» в АХЛ.
В Континентальной хоккейной лиге Ткачёв играл за «Авангард», «Адмирал», «Салават Юлаев» и СКА. В общей сложности он провёл 305 матчей и оформил 215 (70+145) очков при показателе полезности «+20». По итогам сезона-2016/2017 форвард был признан лучшим новичком лиги.
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