Юкка Ялонен — один из кандидатов на пост главного тренера «Флориды»

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен может получить работу в Национальной хоккейной лиге.



Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли, 59-летний специалист рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Флориды Пантерз». В действующем тренерском штабе «пантер» уже есть финн — Туомо Рууту.



Отметим, что сборная Финляндии в 2022 году под руководством Ялонена стала победителем Олимпийских игр в Пекине, а также обладателем золотых медалей на домашнем чемпионате мира. Специалист ранее работал с финской сборной с 2008 по 2013 год, а также с молодёжной командой (2015–2016). В Континентальной хоккейной лиге Ялонен возглавлял СКА (2012–2014) и финский «Йокерит» (2016–2018).