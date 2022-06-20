Юкка Ялонен — один из кандидатов на пост главного тренера «Флориды»
Поделиться
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен может получить работу в Национальной хоккейной лиге.
Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли, 59-летний специалист рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера «Флориды Пантерз». В действующем тренерском штабе «пантер» уже есть финн — Туомо Рууту.
Отметим, что сборная Финляндии в 2022 году под руководством Ялонена стала победителем Олимпийских игр в Пекине, а также обладателем золотых медалей на домашнем чемпионате мира. Специалист ранее работал с финской сборной с 2008 по 2013 год, а также с молодёжной командой (2015–2016). В Континентальной хоккейной лиге Ялонен возглавлял СКА (2012–2014) и финский «Йокерит» (2016–2018).
Комментарии
- 20 июня 2022
-
20:29
-
20:15
-
19:54
-
19:33
-
19:29
-
18:20
-
17:58
-
17:18
-
17:04
-
16:39
-
15:31
-
15:26
-
15:04
-
14:53
-
14:43
-
14:24
-
14:01
-
13:08
-
12:50
-
12:48
-
12:42
-
12:19
-
12:06
-
11:55
-
11:40
-
11:31
-
11:14
-
11:00
-
10:48
-
10:30
-
10:23
-
10:06
-
10:00
-
09:54
-
09:39
Партнерский контент