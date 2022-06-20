Стали известны зарплата и срок контракта Дебура с «Далласом»
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Инсайдер TSN Пьер Лебрюн сообщил о сроке контракта и зарплате Питера Дебура в «Даллас Старз».
Отмечается, что 54-летний специалист заключит четырёхлетний контракт, по которому будет зарабатывать около $ 4 млн в год. Соглашение ещё не заключено, но остаётся уладить лишь формальности.
Последним местом работы Дебура был «Вегас Голден Найтс». 53-летний специалист возглавлял клуб с 2019 года. В текущем сезоне «Вегас» не сумел пробиться в плей-офф Кубка Стэнли — 2022, заняв девятое место по итогам регулярки на Западе.
«Даллас» завершил регулярный чемпионат на седьмой строчке Западной конференции, в первом раунде плей-офф команда из Техаса уступила в серии «Калгари Флэймз» со счётом 3-4, после чего тренер Рик Боунесс был отправлен в отставку.
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