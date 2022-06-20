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«Вашингтон» заключил новый контракт с форвардом Лисоном

«Вашингтон» заключил новый контракт с форвардом Лисоном
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«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте объявил о заключении нового контракта с нападающим Бреттом Лисоном.

Отмечается, что столичный клуб и 23-летний нападающий подписали одностороннее соглашение сроком на два года. Общая сумма сделки — $ 1,55 млн, в первый сезон нападающий заработает $ 750 тыс., во второй — $ 800 тыс.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги — 2021/2022 Лисон принял участие в 36 встречах, забросив три шайбы и отдав три голевые передачи при показателе полезности «+1». В плей-офф форвард вышел на лёд в одной встрече, не отметившись результативными действиями при полезности «-1».

Напомним, «Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли — 2022 уступил в серии «Флориде Пантерз» со счётом 2-4.

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