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Рутерфорд — о Кузьменко: «Ванкувер» подписал свободного агента номер один в России

Рутерфорд — о Кузьменко: «Ванкувер» подписал свободного агента номер один в России
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Президент по хоккейный операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Андреем Кузьменко.

«Мы в предвкушении, «Ванкувер» сумел подписать контракт со свободным агентом номер один в России. Он обладает отличной техникой, умный, а также хорошо проявляет себя в большинстве. У нас хорошее ощущение, нам было что предложить ему, например, проживание в Ванкувере», — цитирует Рутерфорда журналист Рик Даливаль.

Ранее 26-летний форвард выступал за СКА. В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл 45 матчей, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».

«Ванкувер» по итогам регулярного сезона НХЛ-2021/2022 занял 10-е место в Западной конференции и не пробился в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.

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