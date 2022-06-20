Рутерфорд — о Кузьменко: «Ванкувер» подписал свободного агента номер один в России

Президент по хоккейный операциям «Ванкувер Кэнакс» Джим Рутерфорд прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Андреем Кузьменко.



«Мы в предвкушении, «Ванкувер» сумел подписать контракт со свободным агентом номер один в России. Он обладает отличной техникой, умный, а также хорошо проявляет себя в большинстве. У нас хорошее ощущение, нам было что предложить ему, например, проживание в Ванкувере», — цитирует Рутерфорда журналист Рик Даливаль.



Ранее 26-летний форвард выступал за СКА. В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл 45 матчей, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».



«Ванкувер» по итогам регулярного сезона НХЛ-2021/2022 занял 10-е место в Западной конференции и не пробился в розыгрыш Кубка Стэнли — 2022.