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Роман Ротенберг оценил подписание «Ванкувером» контракта с Кузьменко

Роман Ротенберг оценил подписание «Ванкувером» контракта с Кузьменко
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Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг прокомментировал подписание российским форвардом Андреем Кузьменко контракта с «Ванкувер Кэнакс».

«У Кузьменко прекрасные атакующие навыки, он хорош в игре в большинстве, у него отличный бросок. Андрей хорошо показывает себя в углах площадки, в слоте. Если он получит игровое время и доверие тренера, то станет хорошим хоккеистом для НХЛ», – приводит слова Ротенберга североамериканский журналист Рик Даливаль.

Напомним, 30 апреля 2022 года у хоккеиста закончился контракт с петербургским СКА.

26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл за армейцев 45 матчей, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».

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