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Форвард «Тампы» — о 3-м матче с «Колорадо»: мы не находимся в ситуации «сделай или умри»

Форвард «Тампы» — о 3-м матче с «Колорадо»: мы не находимся в ситуации «сделай или умри»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Патрик Марун поделился ожиданиями от предстоящего третьего матча финала Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш». Встреча пройдёт сегодня, 21 июня, в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена». Начало матча – в 3:00 мск.

«Сейчас мы не находимся в ситуации «сделай или умри», но давайте просто пойдём и найдём нашу лучшую игру прямо сейчас. Они не видели нашей лучшей игры, поэтому мы взволнованы. Надеюсь, сегодня мы сможем показать им всё, на что способны», — приводит слова Маруна официальный сайт НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Напомним, первый матч завершился победой «Эвеланш» в овертайме со счётом 4:3. Во втором матче «Колорадо» разгромил «Тампу» со счётом 7:0.

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