В «Ванкувере» сообщили, что ещё не согласовали детали контракта с Андреем Кузьменко

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Оллвин прокомментировал подписание контракта с российским нападающим Андреем Кузьменко.

«Я наблюдаю за Андреем с сезона-2014/15 и был впечатлён его развитием и прогрессом на льду. Как только детали контракта будут согласованы, мы с нетерпением ждём возможности приветствовать его в организации «Кэнакс» и помочь ему продолжать расти как хоккеисту», — приводятся слова Оллвина на официальном сайте «Ванкувера».

Ранее 26-летний хоккеист защищал цвета СКА. В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги он провёл 45 матчей, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, записав в свой актив семь шайб и семь голевых передач при общей полезности «-4».