Судьи отменили гол Ничушкина в ворота «Тампы» после просмотра повтора

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит первый период. В начале матча российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин открыл счёт в матче, однако судьи отменили взятие ворот после просмотра повтора.

Гол Ничушкина можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Причина отмены гола Ничушкина в ворота «Тампы»

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на 5-м месте в турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.