НХЛ объяснила, почему был отменён гол Валерия Ничушкина в ворота «Тампы»

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

В первом периоде судья отменил гол российского нападающего Валерия Ничушкина в ворота «Тампы» и сайт НХЛ объяснил, почему было принято такое решение.

«Видеопросмотр показал, что шайба покинула зону атаки до того, как Боуэн Байрам вернул её обратно в зону атаки, и, следовательно, было положение вне игры», — говорится на официальном сайте НХЛ.

Первый период завершился со счётом 2:1 в пользу «Тампы»

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».

В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».