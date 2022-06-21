НХЛ объяснила, почему был отменён гол Валерия Ничушкина в ворота «Тампы»
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».
В первом периоде судья отменил гол российского нападающего Валерия Ничушкина в ворота «Тампы» и сайт НХЛ объяснил, почему было принято такое решение.
«Видеопросмотр показал, что шайба покинула зону атаки до того, как Боуэн Байрам вернул её обратно в зону атаки, и, следовательно, было положение вне игры», — говорится на официальном сайте НХЛ.
Первый период завершился со счётом 2:1 в пользу «Тампы»
На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».
В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».
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