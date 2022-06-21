Кучеров вышел на чистое 28-е место по очкам в плей-офф НХЛ, обогнав Мёрфи

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы». В составе хозяев двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров, который ассистировал Стивенену Стэмкосу и Пэту Маруну. Таким образом, Кучеров набрал 153 очка в карьере в плей-офф НХЛ и обогнал по этому показателю Лэрри Мёрфи, выйдя на чистое 28-е место.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».

Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на 5-м месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.

Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.