Кучеров вышел на чистое 28-е место по очкам в плей-офф НХЛ, обогнав Мёрфи

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости в игре перерыв перед третьим периодом. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы». В составе хозяев двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров, который ассистировал Стивенену Стэмкосу и Пэту Маруну. Таким образом, Кучеров набрал 153 очка в карьере в плей-офф НХЛ и обогнал по этому показателю Лэрри Мёрфи, выйдя на чистое 28-е место.
Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».
Регулярный чемпионат НХЛ «Тампа» завершила на 5-м месте турнирного зачёта, записав в свой актив 110 очков. «Колорадо», в свою очередь, занял первое место в Западной конференции, набрав 119 очков.
Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.
- 21 июня 2022
-
05:26
-
05:19
-
05:19
-
04:58
-
04:48
-
04:14
-
03:38
-
03:10
-
01:31
- 20 июня 2022
-
23:39
-
23:18
-
22:34
-
21:50
-
21:29
-
20:29
-
20:15
-
19:54
-
19:33
-
19:29
-
18:20
-
17:58
-
17:18
-
17:04
-
16:39
-
15:31
-
15:26
-
15:04
-
14:53
-
14:43
-
14:24
-
14:01
-
13:08
-
12:50
-
12:48
-
12:42