Василевский совершил невероятное спасение в матче с «Колорадо». Видео

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы».



В одном из эпизодов матча российский голкипер хозяев Андрей Василевский совершил невероятный сейв, не позволив отличиться американскому форварду противоположной команды Джей Ти Комферу из очень выгодной позиции.



ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».



Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».



В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».