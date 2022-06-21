Василевский совершил невероятное спасение в матче с «Колорадо». Видео
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы».
В одном из эпизодов матча российский голкипер хозяев Андрей Василевский совершил невероятный сейв, не позволив отличиться американскому форварду противоположной команды Джей Ти Комферу из очень выгодной позиции.
ВИДЕО момента можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо».
В предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, одержала победу в серии «Нью-Йорк Рейнджерс».
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