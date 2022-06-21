«Колорадо» и «Тампа» вошли в историю НХЛ, повторив достижение финала 41-летней давности

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш». После двух периодов хозяева впереди со счётом 6:2.
Первый матч завершился победой «лавин» в овертайме — 4:3, после чего команда Джареда Беднара разгромила соперника во второй игре — 7:0. Таким образом, в каждом из трёх матчей со старта серии забивалось как минимум семь голов, что произошло в истории финалов НХЛ впервые с 1981 года, когда в решающей серии играли «Нью-Йорк Айлендерс» и «Миннесота Норт Старз» (4-1).
За всю историю финалов розыгрышей Кубка Стэнли в Современной эре (начиная с сезона-1943/1944) подобное произошло всего третий раз. Впервые в 1980 году, когда в финале играли «Айлендерс» и «Филадельфия Флайерз» (4-2).
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