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Защитник Макар вышел на третье место в истории «Колорадо» по очкам в одном плей-офф

Защитник Макар вышел на третье место в истории «Колорадо» по очкам в одном плей-офф
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы».

Дублем из голевых передач в составе гостей отметился канадский защитник Кейл Макар. Благодаря этому 23-летний защитник достиг рубежа в 26 очков в нынешнем плей-офф, что является третьим результатом в истории франшизы «Колорадо» в одном плей-офф. Канадец повторил достижение Джо Сакика, который набрал то же количество очков в 2001 году.

Рекорд франшизы был установлен в 1996 году и принадлежит действующему генеральному менеджеру «Эвеланш» Джо Сакику (34 очка). Второе место занимает Форсберг (27 очков в 2002 году).

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