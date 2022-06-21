Стэмкос вышел на 2-е место по матчам в плей-офф за «Тампу» с 2 + очками, первый — Кучеров

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» проходит третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости в игре проходит третий период. Счёт в матче 6:2 в пользу «Тампы». В составе хозяев результативной передачей и заброшенной шайбой отметился канадский форвард Стивен Стэмкос. Таким образом, по количеству матчей с 2 + очками в плей-офф НХЛ Стэмкос вышел на второе место в истории «Тампы», теперь у него 25 таких матчей.

По этому показателю он уступает только российскому нападающему Никите Кучерову, у которого 44 таких игры. П проходящем матче Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Счёт в серии 2-0 в пользу «Колорадо». Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.