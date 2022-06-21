Никита Кучеров не смог доиграть матч с «Колорадо» из-за травмы. Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.
В самой концовке матча российский нападающий хозяев Никита Кучеров получил травму после удара в спину от канадского защитника Девона Тэйвза. Канадец был удалён, а россиянин попытался продолжить игру. После неудачного броска в большинстве ему всё-таки пришлось отправиться в раздевалку.
ВИДЕО момента с травмой можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Ондржей Палат, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Пэт Марун и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.
У «Колорадо» дубль на свой счёт записал Габриэль Ландеског. По два раза ему ассистировали Кейл Макар и Микко Рантанен.
- 21 июня 2022
-
07:22
-
07:07
-
07:02
-
06:36
-
06:30
-
06:21
-
06:12
-
06:10
-
06:03
-
05:54
-
05:48
-
05:39
-
05:33
-
05:31
-
05:26
-
05:19
-
05:19
-
04:58
-
04:48
-
04:14
-
03:38
-
03:10
-
01:31
- 20 июня 2022
-
23:39
-
23:18
-
22:34
-
21:50
-
21:29
-
20:29
-
20:15
-
19:54
-
19:33
-
19:29
-
18:20
-
17:58