В конце третьего матча финала Кубка Стэнли произошла яркая драка. Видео

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходил третий матч финала Кубка Стэнли, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Колорадо Эвеланш». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева, сократив отставание в серии.

За две с небольшим минуты до окончания третьего периода матча произошла яркая драка. В кулачном бою сошлись нападающий «Тампы» Росс Колтон и форвард «Колорадо» Логан О'Коннор. Потасовка произошла после того, как травму получил российский форвард хозяев Никита Кучеров.

ВИДЕО драки можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Впоследствии оба хоккеиста были наказаны пятиминутным штрафом.

Напомним, в составе «Тампы» в сегодняшней игре заброшенными шайбами отметились Энтони Чирелли, Ондржей Палат, Ник Пол, Стивен Стэмкос, Пэт Марун и Кори Перри. Никита Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.

У «Колорадо» дубль на свой счёт записал Габриэль Ландеског.

Следующая игра между командами состоится 23 июня и начнётся в 3:00 мск.